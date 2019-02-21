Москва, 21 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Самые ценные качества человека — честность (73%), трудолюбие (51%) и доброта (47%). Такие ответы дали жители России в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Gaetano Bellei. Бабушка и внучка (фрагмент)

Также для граждан РФ имеет значение образованность (39%), доброжелательность (30%), неравнодушие и чувство юмора (по 28%).

Почти четверть жителей России (23%) считает ценным качеством человека уверенность в себе. 22% опрошенных назвали инициативность, 20% — прямолинейность.

Опрос проведен 19 февраля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство женщин в Российской Федерации ценят в представителях противоположного пола ум, способность хорошо зарабатывать и порядочность.

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Какими качествами должен обладать общественный лидер — опрос