Минск, 21 февраля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Бывший генсек НАТО рассказал о сценарии, давно составленном Западом для Белоруссии, но повторить украинский сценарий у них не получится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 февраля, комментируя заявления экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Майдан. Киев. 2014

Как сообщалось ранее, Расмуссен отметил, что Россия намерена присоединить Белоруссию и приблизиться к границам Европы, но Минск может получить помощь Запада, если начнет проводить необходимые реформы.

«Бывший генсек НАТО, как мне видится, озвучивает сценарий, который уже давно составлен на Западе в отношении Белоруссии. Это, действительно, «украинский» сценарий со всеми его трагическими последствиями и для самой страны, и для всех её жителей, и для её отношений с Россией.

Белоруссия между тем не Украина. Там так не получится: и люди другие, и президент другой, не Янукович, и отношение в Москве к происходящему строится с учётом всего того, чему нас уже научил украинский кризис.

В отношениях с Белоруссией руководство России тоже немало упустило. Там так же, как на Украине в начале 2000-х, сильны прозападные настроения. Но, как я понял по тональности материалов о недавней встрече лидеров двух наших стран и по крохам содержания, которое в них просочилось, и Александр Лукашенко, и Владимир Путин понимают, что надо делать.

Главное, что нужно сделать, чтобы не дать Западу разрушить Белоруссию так же, как он разрушил Украину, заключается, на мой взгляд, в том, что простые белорусы должны были уверены: Россия не покушается на их модель социального государства и тем более на их культуру, не будет навязывать им своих решений в этой сфере. Вместе с тем и белорусское руководство должно хорошо отдавать себе отчёт в том, что ответственность за то, как эти социальные преимущества сохранить в существующих экономических реалиях, лежит только на нём и ни на ком другом.

Только полный идиот или заведомый провокатор может считать, что в России есть люди, которые, как говорит Расмуссен, хотят «совершить агрессию» против Белоруссии. И только враги Белоруссии могут хотеть потерять всё то, что их стране и белорусскому народу дают тесные связи с Россией. В этом залог того, что осуществить свои планы в отношении Белоруссии Расмуссену и ему подобным не удастся», — отметил Михаил Демурин.