Сеул, 21 февраля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое может быть ограничен одним днём. Об этом сообщает 21 февраля южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на ряд источников в политических кругах Вьетнама и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ранее планировалось, что переговоры пройдут 27 и 28 февраля. Однако планы изменились, и саммит, вероятно, ограничат одними сутками, рассказали источники.

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В пользу этой версии говорит план пребывания делегации США в Ханое, отмечает телеканал. В документе говорится, что 27 февраля американский президент встретится с руководством Вьетнама, а его переговоры с Ким Чен Ыном оставлены на 28 февраля.

Одни эксперты предполагают, что США и КНДР не смогли договориться о денуклеаризации, другие — что стороны уже согласовали все вопросы в рамках консультаций, и лидерам останется пообщаться друг с другом и подписать готовые документы.