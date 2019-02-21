Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудники «СМУ-15», дочерней компании ОАО «Метрострой», утром 21 февраля пришли к зданию правительства Санкт-Петербурга, требуя выплаты задержанной заработной платы за декабрь 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщает издание «Фонтанка», в этот раз без плакатов и лозунгов к Смольному явились около десяти человек, что существенно меньше, чем в предыдущих случаях. Источник объясняет это ненастной петербургской погодой.

«Вопреки сложившейся традиции, сегодня к ним не вышел представитель вице-губернатора Эдуарда Батанова, который ранее выходил всегда», — заметил корреспондент издания.

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Как отмечает ИА REGNUM, предыдущий, но далеко не первый, раз к Смольному метростроевцы выходили утром 12 февраля. Тогда из почти ста человек некоторых пригласили в кабинет на встречу с вице-губернатором Батановым. Речь шла о погашении долгов за декабрь. Конкретики рабочие, по их словам, тогда не услышали. «По-прежнему зарплату ожидают несколько управлений <…> За январь даже язык не поворачивается спросить», — рассказал агентству один из проходчиков.

Однако с того дня ситуация должны была измениться к лучшему. Напомним, генподрядчик строительства петербургской подземки, компания «Метрострой», и Федеральная налоговая служба (ФНС) подписали мировое соглашение в связи со спором о выплате налоговой задолженности «Метростроя» объемом 789 млн рублей. Из-за иска от ФНС компании грозило банкротство, ее счета были блокированы.

Арбитражный суд зарегистрировал соглашение 19 февраля. Это должно помочь восстановлению нормальной работы «Метростроя», разблокированию счетов компании и выплате долгов рабочим многочисленных компаний-подрядчиков.

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Добавим, впервые акции протеста метростроевцев — забастовки под землей и прекращение проходки — произошли в Петербурге весной 2018 года. Тогда, в преддверии президентских выборов, конфликт удалось быстро замять. Однако осенью 2018 года и зимой 2019 года он вновь оказался в центре внимания в связи со скандальной ситуацией вокруг «Метростроя».