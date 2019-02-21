Екатеринбург, 21 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Свердловской области предстоит провести полную инвентаризацию зданий среднеобразовательных учреждений региона. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев во время заседания правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Обязанность по проведению мероприятий возложена на региональное министерство образования и глав муниципалитетов и городских округов. Помимо инвентаризации школ, предстоит проверить работу коммунальных систем и подготовить предложения по тем мерам, которые должны быть приняты для улучшения ситуации. Таким образом планируется улучшить материально-техническое состояние школ Свердловской области.

«Также губернатор поручил дать предложения по активизации государственно-частного партнерства в сфере образования, прежде всего при строительстве, реконструкции объектов», — сообщили в департаменте информационной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, обратил внимание на проблемы технического состояния учебных учреждений.

Напомним, что ранее правительством Свердловской области была поставлена задача о переводе процесса обучения в региональных школах в одну смену. Программа стартовала в 2016 году и должна завершиться к 2025 году. Так в 2019 году планируется ввести порядка 4,8 тыс. новых мест в школах региона, а на строительство новых среднеобразовательных учреждений в 2018 году было выделено более 406 млн рублей.