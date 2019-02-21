Нижний Новгород, 21 февраля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Нижегородской области за январь 2019 года наблюдался рост надоев молока, но спад производства яиц. Нижегородстат обнародовал данные сельхозпроизводства за январь 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Allwomens.ru Яйца

За первый месяц текущего года относительно января 2018 года в сельскохозяйственных организациях спад производства яиц составил 0,6% — до 104,2 млн штук. Надои молока, наоборот, увеличились на 4,1% — до 39,2 тыс. тонн. При этом надои из расчёта на одну корову составили 508 кг молока против 471 кг в январе 2018 года, а производство яиц от одной курицы-несушки было 27 штук против 26 в прошлом году.

Показатель по производству скота и птицы на убой относительно 2018 года остался на прежнем уровне — 10 тыс. тонн. В целом всеми сельхозпроизводителями региона, включая население, было произведено продукции на сумму 2,6 млрд рублей — рост на 3% относительно января 2018 года.

Напомним, за 2018 год объём сельхозпроизводства в области по полному кругу призводителей составил 66,9 млрд рублей — спад к итогам 2017 год был 0,4%. По всем видам вышеперечисленной продукции отмечался рост показателей относительно 2017 года: мясопроизводство составило 120,5 тыс. тонн — рост на 0,4%, надои молока выросли на 0,8% — до 464,9 тыс. тонн при надое на одну корову — 5888 кг против 5607 кг годом ранее, производство яиц выросло за год на 0,7%, до 1236,2 млн штук при производительности от одной несушки 306 штук против 313 яиц в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты из ряда регионов ещё в 2018 году обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать российских птицеводов с целью недопущения снижения производства яиц и мяса птицы. Среди тех, кто поддержал обращение Костромской думы были и депутаты Госсовета Татарии. В письме, адресованном главе правительства, говорилось о дополнительных мерах господдержки, в частности субсидировании части затрат на производство данной продукции.

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