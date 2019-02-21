Якутск, 21 февраля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Чиновники должны прекратить болтовню и бюрократию и начать как следует исполнять свои прямые обязанности, чтобы выполнить задачи, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Предложения, высказанные главой государства, ранее неоднократно озвучивались в указах президента, постановлениях правительства РФ, в многочисленных стратегических документах, принятых на этом же уровне, министерствами и ведомствами на перспективу. Поэтому выступление Путина можно принять как неудовлетворительную оценку результатов реализации этих планов или проще: так жить дальше нельзя, стоять и рассуждать поздно! Настало время перейти к решительным действиям», — отметил эксперт.

По мнению Юрия Данилова, все предложения Владимира Путина — ипотека под 6% на весь срок вместо трёх лет, снижение налога на недвижимость в зависимости от количества детей, повышение пособий и пенсий, второй маткапитал при рождении третьего ребёнка — «давно назрели, их нужно было решать вчера».

«Очень много ошибок и упущений в развитии предпринимательства, снижения количества бедных и безработных. Далее Путин говорит: «И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство России», и с этим народ согласен, но он не поймёт, если наши чиновники станут и дальше разводить болтовню и бюрократию! А бюрократия продолжает плодиться, несмотря на бравурные речи о цифровизации и внедрении цифровой экономики. Депутаты Государственной думы в последнее время как будто соревнуются, кто более несуразный проект закона предложит, не забывая при этом индексировать свою не маленькую зарплату. Пенсионный фонд, оказывается, недоплатил пенсии пенсионерам. Почему такое отношение к исполнению своих прямых обязанностей?» — возмущён Юрий Данилов.

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Эксперта удивило, что многие губернаторы приглашение на встречу с президентом России восприняли как самопиар. По мнению Юрия Данилова, многочисленные селфи с фотографиями губернаторов, интервью без осознания сказанного Владимиром Путиным говорят о том, что пока чиновники не готовы должным образом исполнять свои обязанности.

«Нужно всем встряхнуться и начать реально работать!» — призвал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главной темой выступления стали внутренняя политика страны, решение демографических проблем и преодоление бедности.