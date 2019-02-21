Москва, 21 февраля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. «Власть» (18+)

Цитата из к/ф «Тобол». реж Игорь Зайцев. 2019. Россия Джунгары

Фильм режиссера Адама Маккея рассказывает о жизни и карьере самого влиятельного, по мнению экспертов, вице-президента в истории США — Дика Чейни. Этот политик-республиканец работал в администрациях четырех президентов и занимал должность министра обороны во время знаменитых агрессивных кампаний США в Ираке и Панаме. Будучи вице-президентом при Буше-младшем, Чейни, как считали многие, был более влиятельным, чем сам президент, благодаря таланту убеждать и завязывать нужные связи в мире большой политики и больших денег.

В роли Чейни оскароносный Кристиан Бэйл, который для воплощения образа «серого кардинала» был вынужден набрать 20 килограммов веса и пожертвовать шевелюрой.

«Затерянные во льдах»

Пилот Хаксли, потерпевший аварию в ледяной арктической пустыне, мужественно борется за жизнь, заново открывая для себя почти первобытные приемы добывания пищи, старается не поддаваться отчаянию и убийственному холоду. Однажды, когда он думал, что спасение уже близко, судьба наносит ему новый удар — вертолет, прилетевший на его сигнал SOS, разбивается, и на руках у Хаксли оказывается тяжело раненная женщина. Теперь от его мужества и умения зависит не только его жизнь…

Фильма режиссера Джо Пенна не получил наград в Каннах, но после его премьерного показа публика устроила фильму десятиминутную овацию.

«Тобол» (16+)

Освоение Россией Сибири — одна из самых драматических и ярких страниц нашей истории. Герой приключенческой ленты Игоря Зайцева офицер Иван Демарин — из тех отважных и самоотверженных людей, чье мужество позволяло империи прирастать землями и богатством. Посланный Петром на службу в пограничный Тобол охранять экспедицию, ищущую золото, Иван вскоре оказывается в центре интриг коварных и корыстных аристократов, столковавшихся с местными племенами. В схватке с врагом молодому офицеру придется защищать и интересы государства, и свою только что обретенную любовь.

«Лабиринты прошлого» (16+)

Счастливая жена и мать приезжает из Латинской Америки в родной испанский городок на свадьбу сестры. Здесь живут ее старик-отец, другие родственники и ее бывшая любовь. Во время веселого праздника дочь героини похищают и требуют огромный выкуп. У матери нет таких денег. Трагедия обнажает противоречия между вроде бы дружными родственниками и вытаскивает на свет старые неприятные секреты.

Фильм известного иранского режиссера Асгара Фархади наверняка понравится любителям мелодрам и семейных сериалов.

«Исчезновение» (18+)

Трое смотрителей маяка и подумать не могли, что однажды в руках у них окажется настоящее сокровище — сундук со слитками золота. Но это не древний пиратский клад, у сундука явно есть хозяева, и это очень опасные люди. Мужчинам придется держаться вместе, иначе им просто не выжить.

Триллер основан на реальной загадке — таинственном исчезновении троих смотрителей маяка на острове Флэннан, которое произошло в самом начале XX века. Режиссер Кристоффер Нюхолм предлагает свою версию случившегося, без инопланетян и нечистой силы.

«Омен: Перерождение» (16+)

Быть матерью нелегко, дети всегда доставляют массу беспокойств. Но героиня фильма Николаса Маккарти взволнована не школьными оценками восьмилетнего сына, тем более что учителя расхваливают невероятный интеллект мальчика (в оригинале фильм так и называется — «Вундеркинд»). Мать с каждым днем все больше с ужасом убеждается, что ее малыш одержим зловещей потусторонней силой…

«30 безумных желаний» (16+)

Юный Келвин — ужасный ипохондрик. Он напридумывал себе кучу болезней, всерьез вообразил, что умирает, и записался в специальную группу психологической поддержки смертельно больных. Знал ли он, что именно в этой группе встретит девушку, которая поставит на уши всю его жизнь и научит наслаждаться каждым мгновением! В отличие от Келвина, Скай действительно обречена, но она и не думает унывать и сдаваться. Она решает осуществить 30 своих самых безумных желаний, и Келвин должен помочь ей в этом.

Оптимистическую комедию снял режиссер Питер Хатчингс.

«Как приручить дракона 3»

Когда-то жители острова Олух, храбрые викинги, воевали с драконами. Потом вместе с драконами отражали нападение жестокого захватчика. И вот новая беда — появились люди, желающие заполучить их ручных драконов себе — разумеется, не из любви к экзотическим зверюшкам. Чтобы дать им отпор, Иккингу, Беззубику и их друзьям придется отправиться на поиски легендарной родины всех драконов.