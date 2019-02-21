Махачкала, 21 февраля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил в течение шести лет закрыть все мусорные полигоны, расположенные возле жилых кварталов, а также добиться переработки не 8% мусора, как сегодня в стране, а 60%. Эти задачи поставлены, прежде всего, перед региональными властями, и они вполне осуществимы при комплексном подходе к решению проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане, депутат Госдумы РФ Умахан Умаханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Необходимо введение соответствующей платы за вывоз мусора, полной прозрачности расходования средств, строительство мусороперерабатывающих заводов, устройство имеющихся полигонов в соответствии с требованиями СанПиНа и федерального законодательства. Только при решении комплекса мер, поставленная задача может быть выполнена. Здесь необходимо объединить усилия отдельных граждан, муниципальных и региональных властей», — рассказал депутат.

Он также указал на необходимость повсеместного воспитания культуры раздельного сбора мусора. И начинать прививать эту самую культуру, считает Умаханов, нужно с детских садов и школ.

«Если будем собирать мусор в одну кучу, мы никогда этот вопрос не решим. Но если будет раздельный сбор, тогда задача облегчится и закрыть мусорные полигоны, расположенные в жилых кварталах, будет проще», — поясняет сопредседатель регионального штаба ОНФ в РД.

Владимир Путин также потребовал установить строгую ответственность для предприятий за нарушение экологических стандартов. Закон об этом он поручил принять уже в весеннюю сессию Госдумы. Умахан Умаханов подчеркнул, что полностью поддерживает данную инициативу лидера государства.

«Необходимо ужесточить ответственность за нарушение экологических стандартов и установить высокие штрафы. Если не задействовать экономические методы, вопрос будет сложно сдвинуть с места», — полагает депутат Госдумы.

Он также добавил, что для решения обозначенной проблемы важна и качественная работа региональных операторов, в задачи которых входит своевременный вывоз мусора.

Напомним, накануне, 20 февраля, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления президент заявил, что «мусорной» проблемой в России не занимались «сто лет», и пора, наконец, за неё браться. По словам президента, многие мусорные полигоны давно превратились «в настоящие горы хлама», часть из которых и вовсе находится возле жилых массивов. Он отметил, что в России необходимо сформировать цивилизованную и безопасную систему обращения с отходами, их переработкой и утилизацией.

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