Лондон, 21 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Fitch может понизить рейтинг Великобритании на фоне выхода страны из состава Европейского Союза. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Британии помещены на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Эксперты поставили под сомнение способность Лондона своевременно выполнять все обязательства. В настоящее время долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и местной валютах находятся на уровне «AA».

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Кредитный рейтинг говорит о способности эмитентов и контрагентов вовремя выполнять обязательства в порядке приоритетности требований в течение срока их обращения. Текущие показатели страны свидетельствуют о повышенной неопределенности относительно итогов Brexit, а также повышенной опасности так называемого жесткого выхода из ЕС, полагают эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава ЕС должен произойти 29 марта 2019 года, однако Лондон и Брюссель до сих пор не пришли к соглашению о его условиях. Глава Европейского совета Дональд Туск 20 февраля предложил продлить переговоры, чтобы избежать «жесткого Brexit».

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