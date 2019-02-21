CrowdStrike: Российские хакеры — на первом месте по скорости взлома систем
Вашингтон, 21 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Российские хакеры — самые быстрые по «времени прорыва», сообщается в отчете экспертов по компьютерной безопасности CrowdStrike.
Эксперты вводят термин «время прорыва» — это время, за которое хакеры проникают в сеть своей жертвы. По этому параметру российские хакеры превосходят своих китайских, иранских и северокорейских коллег, сообщают специалисты по кибербезопасности в своем отчете «Противник Tradecraft и важность скорости».
Согласно документу, российские хакеры превосходят по скорости северокорейских хакеров в восемь раз.
«Весьма примечательно, что российские акторы в восемь раз быстрее, чем их самые быстрые конкуренты — конкуренты из Северной Кореи, которые сами почти в два раза быстрее, чем группы вторжения из Китая», — говорится в отчете CrowdStrike.
Эксперты отметили, что «время прорыва» важно, потому что вторжения фиксируются и останавливаются также очень быстро.
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