Вашингтон, 21 февраля, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Российские хакеры — самые быстрые по «времени прорыва», сообщается в отчете экспертов по компьютерной безопасности CrowdStrike.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Информация

Эксперты вводят термин «время прорыва» — это время, за которое хакеры проникают в сеть своей жертвы. По этому параметру российские хакеры превосходят своих китайских, иранских и северокорейских коллег, сообщают специалисты по кибербезопасности в своем отчете «Противник Tradecraft и важность скорости».

Согласно документу, российские хакеры превосходят по скорости северокорейских хакеров в восемь раз.

«Весьма примечательно, что российские акторы в восемь раз быстрее, чем их самые быстрые конкуренты — конкуренты из Северной Кореи, которые сами почти в два раза быстрее, чем группы вторжения из Китая», — говорится в отчете CrowdStrike.

Эксперты отметили, что «время прорыва» важно, потому что вторжения фиксируются и останавливаются также очень быстро.

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