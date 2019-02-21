Москва, 21 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В 2018 году Центральный банк России выявил более 220 сайтов нелегальных форекс-дилеров, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года — 352 (сайта)», — заявил в интервью ТАСС Чистюхин.

По его словам, в случае, если доменное имя такого сайта зарегистрировано в России, то регулятор может инициировать его блокировку. Однако, как правило, это длительная процедура, а большинство сайтов нелегальных форекс-дилеров размещена в зарубежных доменах, уточнил Чистюхин.

Читайте также: ЦБ хочет получить полномочия по блокировке сайтов мошеннических организаций

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ принял решение аннулировать квалификационные аттестаты (лицензии) у крупнейших форекс-дилеров по управлению ценными бумагами.

Так, лицензии лишились пять компаний: «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп». На сегодяшний день в России осталось четыре из девяти игроков — «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам-форекс».

Читайте также: За 2018 год ЦБ РФ лишил лицензии 55 банков