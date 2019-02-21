Нью-Дели, 21 февраля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Российская Федерация в ближайшее время может продать Индии крупную партию истребителей МиГ-29. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук на авиакосмическом салоне Aero India-2019.

Миг 29

«Идет запрос на информацию от их стороны (Индии)», — сказал Пунчук.

По его словам, Индия планирует купить у РФ 21 военный самолет, но «может и больше».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля представители компании «Рособоронэкспорт» сообщили о том, что портфель ее заказов в Индии уже равен $10 млрд.

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