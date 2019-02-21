Вашингтон, 21 февраля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Хорошо известный в США актер Джусси Смоллетт, утверждавший, что стал жертвой сторонников Дональда Трампа, подозревается в совершении уголовного преступления, сообщает 20 февраля The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Смоллетт подозревается в подаче ложного заявления в полицию. После того как следователи начали изучать возможность того, что нападение, о котором сообщил Смоллетт, могло быть инсценировано, он уже дважды отказывался появляться в участке.

Смоллетт стал героем первых страниц после того, как в конце декабря сообщил о нападении на него. Полиция открыла расследование преступления на почве ненависти, так как Смоллетт — афроамериканец и открытый гей. По его словам, на него напали двое белых мужчин, которые выкрикивали расистские оскорбления, вылили на него химическое вещество и надели петлю на шею. Смоллетт также уверял, будто нападавшие заявили ему лозунг «Сделаем Америку снова великой», таким образом проявившись как сторонники президента США Дональда Трампа.

Были обнаружены возможные подозреваемые — два брата, которых вскоре освободили без предъявления обвинений. По словам источника в полиции, Смоллетт сам заплатил двум людям несколько тысяч долларов за инсценировки нападения, это обвинение Смоллетт отрицает через адвокатов, которые уверяют, что он «открыт к диалогу» с полицией, но не будет говорить с ней напрямую.

Отметим, нападение на Смоллетта буквально взорвало американское информационное пространство. Пресса и политики из Конгресса активно вступились за «жертву расистов и гомобофов», его восхваляли как талантливого актера и прекрасного человека, поносили агрессоров, в результате в последние полтора месяца Смоллетт стал одной из самых обсуждаемых в США персон.