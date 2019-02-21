Барнаул, 21 февраля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. К сожалению, Россия, как всегда, идёт своим путем, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков, комментируя появившиеся данные Росстата о причинах смертности российских мужчин, в которых были указаны болезни кровеносной системы.

Нет! Советский плакат

«Статистика неумолима и свидетельствует, что в России от сердечных катастроф мужчины умирают чаще женщин. Смертность у них на 70% выше, при этом оба показателя в 3−5 раз превышают уровень развитых стран, и в 1,5−2 раза выше, чем в таких странах, как Турция.

Глава Минздрава Вероника Скворцова утверждает, что в этом повинна пагубная привычка неумеренного потребления мужчинами алкоголя. Не станем утверждать, что в других странах живут трезвенники, но почему-то там статистика иная.

Например, в США последние десятилетия ознаменовались стойкой тенденцией снижения частоты смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин, в то время как у женщин, наоборот, был отмечен её рост. На сегодняшний день американские женщины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем мужчины.

В странах Европейского союза статистика мужской и женской смертности по сердечной смертности вообще малоразличима. От ИБС (инфаркт) там умирают 16% мужчин и 15% женщин. Прямо какой-то рок висит над Россией, где смертность мужчин неоправданно высока. Наверное, все-таки не всегда в алкоголе дело.

Но все-же лучший способ снижения риска развития сердечных катастроф — профилактика: правильное питание, регулярные занятия спортом и физкультурой, отказ от курения, ограничение потребления алкоголя и позитивный взгляд на жизнь», — заключил доктор Игорь Червяков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о смертности российских мужчин вследствие заболеваний кровеносной системы сообщал Росстат. К примеру, в 2017 году по этой причине скончались 102 тыс. представителей сильного пола. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что мужчины трудоспособного возраста умирают в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному.

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