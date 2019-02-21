Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В 2019 году сумма материальной помощи лицам, пострадавшим от войны в Донбассе, составит $162 млн, заявил представитель Европейского союза при ООН Жоао Вале де Алмейда, сообщило 20 февраля информационное агентство «УНН».

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"ООН считает, что 5,2 млн украинцев продолжают испытывать последствия затянувшегося кризиса, напрямую или косвенно… По данным ООН, в 2019 году 162 млн долларов потребуются для того, чтоб помочь 2,3 млн наиболее уязвимым мужчинам, женщинам и детям…», — рассказал он.

По словам представителя ЕС, план гуманитарного реагирования на 2018 год оценивался в $187 млн, однако он был профинансирован всего на 37%.

«Это, вместе с ограничениями доступа к гуманитарной помощи для пострадавших регионов может привести к ухудшению стандартов жизни тех, кто пострадал сильнее всего», — отметил Вале де Алмейда.

Он подчеркнул, что с момента начала гражданской войны на Украине ЕС выделил €681 млн, из которых половина была потрачена на гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Франции в ООН заявил, что Украина столкнулась с крупнейшим гуманитарным кризисом десятилетия. Он также призвал обеспечить свободное передвижение людей через границу между Украиной и Донбассом.

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