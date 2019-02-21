В помощи нуждается 2,3 млн человек, пострадавших от войны в Донбассе — ООН
Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В 2019 году сумма материальной помощи лицам, пострадавшим от войны в Донбассе, составит $162 млн, заявил представитель Европейского союза при ООН Жоао Вале де Алмейда, сообщило 20 февраля информационное агентство «УНН».
"ООН считает, что 5,2 млн украинцев продолжают испытывать последствия затянувшегося кризиса, напрямую или косвенно… По данным ООН, в 2019 году 162 млн долларов потребуются для того, чтоб помочь 2,3 млн наиболее уязвимым мужчинам, женщинам и детям…», — рассказал он.
По словам представителя ЕС, план гуманитарного реагирования на 2018 год оценивался в $187 млн, однако он был профинансирован всего на 37%.
«Это, вместе с ограничениями доступа к гуманитарной помощи для пострадавших регионов может привести к ухудшению стандартов жизни тех, кто пострадал сильнее всего», — отметил Вале де Алмейда.
Он подчеркнул, что с момента начала гражданской войны на Украине ЕС выделил €681 млн, из которых половина была потрачена на гуманитарную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Франции в ООН заявил, что Украина столкнулась с крупнейшим гуманитарным кризисом десятилетия. Он также призвал обеспечить свободное передвижение людей через границу между Украиной и Донбассом.
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