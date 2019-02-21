Ереван, 21 февраля, 2019, 09:44 — ИА Регнум. 1 марта 2019 года исполняется 11 лет кровавым поствыборным событиям 2008 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 21 февраля, в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook заявил, что этот день он решил отметить «мощным гражданским шествием» от площади Свободы до памятника Мясникяну в Ереване, где разворачивались трагические события.

Sputnik Надпись на транспаранте: «Наказать виновников 1 марта». 1 марта 2018 года

Как отметил Пашинян, шествие будет посвящено «победе гражданина Республики Армения».

«Это шествие будет направлено против насилия, против фальсификаций на выборах, против коррупции, против беззакония и ознаменует то, что победа гражданина и власть гражданина в Республике Армения стали необратимыми, что в Республике Армения больше не будет фальсификаций на выборах, что в Республике Армения мы твердо выступаем против насилия и вообще политического насилия, коррупции, беззакония, политических преследований. И в этот день мы отдадим дань уважения памяти десяти жертв событий 1 марта 2008 года и вообще всех жертв политического насилия», — сказал Пашинян.

1 марта 2019 года Пашинян пригласил всех в 18:30 прийти на площадь Свободы, откуда пройдет шествие к памятнику Мясникяну. «В этот день я также планирую выступить с обращением к народу», — отметил он.

Пашинян также подчеркнул: «Но 1 марта мы должны также продемонстрировать нашу решимость, нашу приверженность демократии, народовластию в Армении, закрыв страницу коррупции, фальсификаций и подкупа избирателей на выборах».

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Действующим президентом в это время был Роберт Кочарян. Одним из лидеров оппозиционного движения в те дни был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. После события 1 марта 2008 года Пашинян был арестован, а позже приговорён к семи годам лишения свободы. В 2011 году, проведя в заключении около двух лет, Пашинян вышел на свободу по амнистии.

После прихода к власти в мае 2018 года Никола Пашиняна расследование «дела 1 марта» сдвинулось с мёртвой точки. Обвинения в насильственном свержении конституционного строя были предъявлены Роберту Кочаряну, который находится под арестом, экс-министрам обороны Микаэлу Арутюняну и Сейрану Оганяну, бывшему Генсеку ОДКБ Хачатурову.