Рейкьявик, 21 февраля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Власти Исландии продлили разрешение охотиться на китов до 2023 года, сообщает The Reykjavik Grapevine.

Китобойный промысел

По данным издания, соответствующее разрешение подписал министр рыболовства и сельского хозяйства страны Кристьян Тор Юлиуссон. Речь идет о двух видах китов — финвале и малом полосатике.

Отмечается, что охота на данные виды китов, которая ведется в Исландии последние десятилетия, не оказала значительных негативных эффектов на их популяцию. Квоты ежегодно будут составлять 217 для малых полосатиков и 209 для финвалов.

Напомним, ранее в пресс-центре ИА REGNUM прошла пресс-конференция российских экологов, в рамках которой участникам был продемонстрирован новый российско-норвежский фильм, посвящённый критике ведущегося в Норвегии китобойного промысла. Основная часть фильма посвящена тому, как норвежские моряки ведут китобойный промысел и подробно описывают весь процесс добычи китового мяса.

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