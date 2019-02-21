Москва, 21 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Рубль поднялся до двухнедельных максимумов на волне роста активов развивающихся стран и благодаря ряду прочих факторов поддержки. Так, российская валюта продолжает активно отыгрывать потери прошлой недели, отправив доллар под отметку 65,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поддержку валютам развивающегося сегмента оказывает смягчение позиции ФРС в отношении ужесточения монетарной политики. В рамках вчерашнего протокола регулятор подтвердил, что ожидать повышения ставок в этом году не стоит, а уже в третьем квартале ЦБ может прекратить процесс сокращения баланса. Это повышает привлекательность EM-активов, включая рубль.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию также умеренно поддержало российскую валюту. В выступлении большое внимание уделялось национальным проектам и модернизации инфраструктуры», — отметил эксперт.

Также в России продолжается налоговый период, который традиционно придает рублю дополнительный импульс. Вкупе с сохранением интереса к риску и ростом нефтяных котировок к новым максимумам это обеспечивает благоприятные условия для «россиянина», который пользуется наличием такого сочетания факторов поддержки.

«Сегодня, 21 февраля, доллар демонстрирует неоднозначный настрой на форексе, укрепляясь против европейских валют, а нефть Brent торгуется во флэте. Таким образом, в краткосрочной перспективе потенциал продолжения роста рубля выглядит ограниченным. Подъем Brent выше отметки 68 обеспечит новый импульс рублю, но для этого потребуется свежий драйвер», — считает Николаев.

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