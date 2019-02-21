* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 21 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Женщина из штата Алабама, сбежавшая четыре года назад в Сирию к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеет права вернуться в США, так как не является гражданкой США, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает 20 февраля The Washington Examiner.

Steve Evans В парандже

«Мисс Хода Мутхана — не гражданка США и не будет допущена в США. У нее нет никаких законных оснований, нет действительного паспорта США, нет права на паспорт, нет никакой визы для поездки в США», — утверждает Помпео.

Его слова противоречат заверениям семьи Мутханы и ее адвоката, которые настаивают, что она родилась в 1994 году в штате Нью-Джерси. По данным СМИ, у Мутханы был американский паспорт на момент бегства из США; заявление Помпео не прояснило, была ли она лишена гражданства и было ли оно у нее вообще.

Ранее Мутхана заявила, что в случае возвращения готова к наказанию, так как осознает, что присоединение к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это преступление; однако уточнила, что под наказанием имеет в виду курс психотерапии или процесс, в котором она докажет, что больше не повторит ошибки, а тюремное заключение считает неэффективной мерой.

Следящие за ее историей в соцсетях не поверили в ее раскаяние. В твиттере интервью Мутханы быстро собрало сотни гневных комментариев, типичные из которых:

«Нет, извини, это слишком большой риск. Ты выбрала, где жить — там и живи»

«Она сделала очень опасный выбор, и теперь ей придется жить с его последствиями. Я не хочу, чтобы она жила по соседству со мной»

«Нет, ей нельзя доверять. Мне жаль, что она поступила так ужасно, каждый заслуживает второго шанса, но в данном случае это слишком большой риск»

«Троянский конь!»

«Она была так молода, когда сделала эту оплошность! Я хочу чувствовать к ней сострадание — но мне тяжело»

«Она говорит, что «поняла» обезглавливания и нарисовала их в хороших тонах. Пусть остается там!»

«Она так решила — теперь она террористка. Она член ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она ненавидит Америку, ей тут не место»

«Так много людей на нашей южной границе умоляют дать им те возможности, которые были у нее. Отдадим им ее место»

«Гражданство — цена предательства»

«А что, ее заграничная подготовка закончена?»

«Да добро пожаловать! В Гуантанамо».

«Она потеряла трех мужей и у нее маленький ребенок, конечно, она хочет обратно. Но что это вообще такое — предоставлять комфорт и поддержку врагу?»

«Пусть вернется в том случае, если объяснит, что же заставляет ее вернуться в эту расистскую, сексистскую и олигархическую страну?»

«Если ей дадут вернуться, ее линчует толпа. Гарантирую»

Заявление Помпео также не касалось еще одной женщины, Кимберли Гвен Полман, о которой СМИ пишут, что у нее двойное гражданство (Канады и США) и которая тоже просится домой после присоединения к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, более трех лет назад Мутхана сбежала в Сирию, где трижды была замужем за боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), двое их которых ныне мертвы, с третьим она в разводе. У Мутахны восьмимесячный сын, сейчас она находится в лагере для беженцев. В Сирии Мутхана использовала соцсети для антиамериканской пропаганды и агитации за ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).