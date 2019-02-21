Киев, 21 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. За пять лет нахождения в составе России Крым «стал более украинским». Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

UTR News Павел Климкин

До 2014 года полуостров был «недостаточно украинским» и для жителей остальной Украины, и для самих крымчан. Чтобы понять важность Крыма, Киеву пришлось «заплатить высокую цену», отметил украинский министр.

Однако, утверждает Климкин, более российским регион не стал. В чем именно это проявляется, он не уточнил.

«Напротив, Крым сегодня еще более украинский», — написал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года. Более 95% избирателей Республики Крым и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.