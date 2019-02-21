Москва, 21 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов предложил канадцу Жоржу Сен-Пьеру провести бой в ноябре. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения», — написал Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова, Сен-Пьер является одним из величайших бойцов всех времён.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе, он смог защитить титул в бою против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.

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