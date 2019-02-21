Амурская область, 9 августа, 2006, 13:49 — ИА Регнум. В столицу Удмуртии на шестые Всероссийские летние сельские спортивные игры отправилась амурская сборная. Как сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на поездку сельских спортсменов из областного резервного фонда было выделено около шестисот тысяч рублей.

В соревнованиях, открывшихся в Ижевске, участвуют более 2,5 тысяч сельских жителей из 70 регионов страны. Труженики села будут состязаться в армрестлинге, вольной борьбе, дзюдо, волейболе, гиревом спорте, городках, легкой атлетике, лапте и других видах спорта. В соревнованиях примут участие и семейные команды.

Региональной сборной, победившей в общекомандном зачете, вручат Кубок Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Победителей назовут 14 августа.