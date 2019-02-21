Москва, 21 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. 17 миллиардов рублей будет выделено в рамках национального проекта «Культура» на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры, более шести миллиардов направлено в центры культурного развития в малых городах России. Такие цифры были названы Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Глава государства особо подчеркнул необходимость поддержки местных культурных инициатив, связанных с сохранением традиционной культуры народов нашей страны.

Брошенный дом культуры

«Предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны. В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов», — цитирует слова президента официальный портал Министерства культуры РФ.