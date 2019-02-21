Владивосток, 21 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Праздник отмечают люди, которые изучают и передают знания о языке: учителя-словесники, исследователи письменности, библиотекари, студенты, преподаватели и аспиранты филологических факультетов высших учебных заведений, увлеченные лингвистикой люди. О том, зачем и как изучать русский язык, какие проблемы развития речи встречаются у современных школьников, о важности каллиграфии — в интервью корреспондента ИА REGNUM с учителем русского языка и литературы Светланой Торопцевой.

Генриетта Браун. Пишущая девочка

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— Прививать любовь к родному языку необходимо с детства. «Зачем?» — неоднократно слышу от многих взрослых людей. Затем, что через родной язык происходит межличностный контакт, ознакомление с окружающим миром во всём его многообразии. В современном обществе, к сожалению, лишь немногие дети достигают высокого уровня в развитии речи, поэтому необходимо проводить целенаправленное обучение овладения языком.

На уровне начальной школы закладывается фундамент любви к родному языку. Как нельзя лучше подходит девиз автора учебников по русскому языку Станислава Иванова, которому следуют учителя начальной школы: «Не «Русский» язык ради русского языка» — предметные знания становятся основой для формирования умения учиться. И, наоборот, ребёнок, который умеет учиться, с большим интересом осваивает предметные знания и предметные действия. Зачем изучать русский язык в школе? Во-первых, для того, чтобы решить практическую цель. То есть то, с чем будет связан взрослый человек в своей повседневной жизни. Практическая цель достигается путём формирования навыков грамотного письма и развития речи», — утверждает автор учебников. Работа с текстом, смысловое чтение, пересказ, монологическая и диалогическая речь — всё это закладывается в начальной школе.

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— Я категорически не считаю каллиграфию лишней в процессе обучения, это не пережиток прошлого. Проблема некрасивого почерка — причина неуспеваемости многих детей. Мало того, у ребёнка пропадает желание учиться. Обучение письму в школе и дома — самое трудное и нудное занятие для любого школьника. Многим эта наука даётся с трудом. Но нельзя опускать руки!

Во-первых, нужно обратить внимание на осанку ребёнка. Сидеть нужно прямо — туловище, голова, плечи зафиксированы в ровном положении, опираться спиной на спинку стула, ноги держать ровно.

Во-вторых, для начального обучения письму существуют тренажёры для исправления техники письма. Например, уже известная всем ручка-самоучка, с помощью которой вырабатывается правильность положения руки и пальцев при письме. Нужно помнить, что только прописи почерк не исправят.

В-третьих, излишне усердствовать не стоит: 2−3 занятий в неделю по 15 минут достаточно, чтобы закрепить навык написания букв и внедрить их в письмо. Как только увидите, что ребёнок с лёгкостью пишет буквы в классной и домашних работах, можете прекращать занятия.

В-четвёртых, (может, многие родители и не в курсе…) при проверке экзаменационных работ выпускников 9-го и 11-го класса, если работа нечитаема, то она не проверяется. Говоря языком экспертов — обнуляется.

Иметь красивый, ровный почерк полезно. Это уменьшает вероятность ошибок и помогает понять текст, дисциплинирует мысль, концентрирует внимание, не вызывает раздражения у читающего, располагая его к себе. И это далеко не все причины, по которым нужно уметь писать красиво и аккуратно. Устранение пробелов в чистописании продолжают и учителя среднего звена. Хочется отметить, что мнение о том, что привитие любви к родному языку зависит только от учителя русского языка и литературы, устарело. Учителя-предметники должны требовать полного ответа учащегося, не ограничиваясь односложными «да-нет».

При проверке тетрадей по биологии, химии, истории, географии и другим предметам учителя исправляют орфографические ошибки. Да и недавно введённое в перечень обязательных экзаменов итоговое собеседование по русскому языку в 9-м классе — головная боль не только учителя русского языка, а (подчёркиваю) — систематическая работа всех предметников нашей школы.

Говоря о любви к родному языку, не могу не привлечь внимание общественности к иностранным заимствованиям, так активно внедряющимся в нашу повседневную жизнь. Идя по улицам, видишь вывески магазинов и торговых точек, которые пестрят иноязычными названиями: «Device», «Rain», «Huscvarna», «Kari», «Gloria Jeans», «Bonjour», «Bugs Bunny», «Chicken House», «Sam», «Premium»,…либо написание исконно-русского слова латинскими знаками — «Pirogi», например, слово «пирог» имеет восточнославянские корни, образовано от древнего русского суффикса — ог — от слова «пир» (как «творог» от «творить»). Первоначально в разговоре восточных славян слово «пирог» означало «праздничный хлеб» — хлеб, который едят на пиру.

Иноязычные заимствования, проникая в нашу речь, заполняют её настолько, что иногда бывает трудно понять, на каком языке говорит человек. Чужеземный сленг перекрывает красоту русского языка, а слова, имеющие аналог в нашем языке, люди не торопятся убирать из своего лексикона, отдавая дань моде. Например, так часто звучащее в последнее время из уст детей да и взрослых эмоциональное «Вау!» или «Супер!». А ведь есть синоним в русском языке: междометие «ого!» и наречие «здОрово» или «отлично».

Безусловно, иностранные заимствования важны в нашей речи, потому что в обиходе есть слова, которые нельзя заменить русским аналогом, например, «теннис», «футбол» и другие. Очень важно чувствовать меру в употреблении заимствований. Неграмотное употребление и чужой сленг разрушают нашу речь, наш красивый русский язык. Грамотное и уместное использование заимствованных слов, способность беречь и любить родное слово — вот к чему должен стремиться каждый из нас. Любить родное слово — значит любить Родину! Как нельзя кстати, по моему мнению, стоит вспомнить замечательные слова великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».

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— Самим читать, обсуждать, интересоваться чтением детей. Надо создавать условия, в которых этот процесс становится интересным. Если в семье принято обсуждать фильмы, которые посмотрели взрослые, обсуждать прочитанные книги, это затягивает и ребенка, ему тоже хочется поделиться. С маленькими детьми нужно много вместе читать. Совместные эмоции над книгой очень сближают. Родители, у которых нет времени почитать ребенку, многое теряют. Считаю, любовь к книге, слову нужно прививать также, как элементарные навыки и привычки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Москве начался ежегодный Международный фестиваль русского языка. Сначала пройдет заочный тур, его результаты тура станут известны 24 июня. Финальный тур и награждение победителей состоятся с 28 августа по 1 сентября 2018 года в Москве.