Москва, 21 февраля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано более 20 рейсов, еще более 10 отменено, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, в аэропорту Домодедово задержано шесть рейсов, восемь отменено, во Внукове — 13 задержано и четыре отменено, в Шереметьеве задержано три рейса.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 февраля, в Москве синоптики прогнозируют сильный снег и метель. Порывы ветра будут достигать 13−18 м/с. По данным МЧС, на дорогах столицы прогнозируются неблагоприятные природные явления — гололедица. На территории города Москвы возможны ЧС не выше локального и местного уровня.

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