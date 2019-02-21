Москва, 21 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. В 2018 году граждане России совершили более 44,5 млн поездок за пределы страны, что на 6,1% больше, чем в 2017 году, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

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«Всего за 2018 год российскими гражданами было совершено 44 551 092 поездки за пределы Российской Федерации. Это на 6,1% больше, чем в 2017 году (41 987 245 поездки)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30,8% от общего числа поездок (13,76 млн) было совершено в страны бывшего СССР, в том числе на Украину, в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и другие.

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В Финляндию было совершено 3,47 млн поездок (271 тыс. из них указали цель «туризм»), в Китай было совершено 2,25 млн поездок (739 тыс. — «туризм»). В топ-стран «дальнего зарубежья» вошли Турция — 5,9 млн поездок (+26,6% по сравнению с 2017 годом), Германия — 1,4 млн (+5,9%) и Таиланд — 1,22 млн (+7,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в 2018 году туристическая отрасль в России выросла на 15% по сравнению с 2017 годом. По ее словам, поток внутреннего туризма в 2018 году составил 60 млн человек, а въездной туризм в России достиг уже почти 24 млн человек. При этом потенциал туристической отрасли в России остается огромным, подчеркнула Голодец.

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