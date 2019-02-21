Барнаул, 21 февраля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин взял верный тон, начав своё послание Федеральному Собранию с внутренней политики, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Также выигрышно, по его мнению, глава государства озвучил темы детей, семьи и демографии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Актуальна и тема бедности, хотя здесь вдруг блеснула новая «изюминка» — «социальные контакты». Конечно лично президентом «сорван куш» и на обмане пенсионеров, которым урезали прибавку, связанную с прожиточным минимумом: Владимир Путин поправил тем самым правительство.

Хотя конечно это послание, в основном, звучало не как послание Федеральному Собранию, а как послание Правительству России. И здесь масса поручений, для которых, надо понимать, что надо денег, денег, денег», — отметил алтайский общественник, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию, обнародованном накануне, 20 февраля, Владимир Путин, говоря об индексации пенсий в рамках пенсионной реформы, отметил, что в случаях, когда доход пенсионера превысил прожиточный минимум, ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере.

«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — подчеркнул глава государства.

Эту несправедливость он поручил устранить уже с текущего года.

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По оценке главы Минфина Антона Силуанова, на реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется порядка 100−120 млрд рублей дополнительных расходов. Кроме того, ещё порядка 15−20 млрд рублей из госказны 2019 года потребуется для индексации пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум.

В Госдуме РФ между тем полагают, что на решение социальных вопросов, о которых говорил Владимир Путин в своём послании, уйдёт куда больше средств, чем предполагают в правительстве. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») считает, что только в 2019 году расходы составят порядка 200 млрд рублей.