Москва, 21 февраля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, в Москве синоптики прогнозируют сильный снег, метель. Порывы ветра будут достигать 13−18 м/с. Такую погоду в столичный регион принесёт обширный циклонический вихрь, который движется из Архангельской области на Поволжье.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель в Москве

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По сообщению Гидрометцентра, погода в течения дня будет облачной. Температура воздуха составит — 2 °C …0 °С, по области опуститься до — 5 °C. Снег будет идти весь день, однако наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега пройдут во второй половине 21 февраля.

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Такая же погода в Московском регионе сохранится и завтра, 22 февраля, однако значительно похолодает: ночью в Москве ожидается — 12 °С… — 10 °C. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше — 7 °C, что немного ниже климатической нормы. Также ожидаются сильный северный ветер с метелью, его порывы местами будут достигать 15−20 м/с.

По данным МЧС, на дорогах столицы прогнозируются неблагоприятные природные явления — гололедица. На территории города Москвы возможны ЧС не выше локального и местного уровня.