Владивосток, 21 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Послания Владимира Путина Федеральному собранию ждали и критики, и сторонники президента РФ. Главное отличие нынешнего обращения главы государства от прошлогоднего — его направленность на внутреннюю политику, решение социальных вопросов. И это позволяет эксперту ИА REGNUM, заместителю директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрию Шелесту констатировать, что Владимир Путин дал чёткий посыл о проведении изменений внутри страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: Послание Путина Федеральному собранию — трансляция ИА REGNUM

«Обращение главы государства ждали. Ждали хулители всего путинского курса, объективные критики режима, сторонники президента России и российские граждане.

В отличие от прошлогодней речи, посвящённой внешним угрозам, Владимир Владимирович начал своё обращение с наболевших вопросов: социальной поддержки населения Российского государства. Эта тема стала по окончании 2018 года настолько острой, что большинство наблюдателей отзывалось о состоянии дел в «социалке» только в критической форме и поговаривали о сокращении социального государства как такового. Акцент на внутреннем положении дел, с одной стороны, очевиден, а с другой, отражает эволюцию стратегии Путина. Если в первый срок ему пришлось решать срочные задачи в сфере установления конституционного порядка, создании правого поля для экономики, то в дальнейшем он структурировал федеральную и региональную власть, создав «путинскую вертикаль», которая, по сути, сохранялась и при президентстве Дмитрия Медведева. Уже с 2012 года Владимир Путин выстраивал систему внешней безопасности, когда многие задачи внутренней политики решались по остаточному принципу. Такой подход неудивителен хоть для Российской империи, хоть Советского Союза, хоть Российской Федерации: мы всегда платили за размеры своего государства. И вот в свой последний срок президент России дал чёткий посыл о проведении изменений внутри страны.

Читайте также: Кожемяко: Федеральная помощь будет хорошим подспорьем в сохранении семьи

Это неудивительно, потому, что необходимость ликвидировать многие диспропорции внутри российского общества на 2019 год стала значимее внешних угроз и, осмелюсь заметить, даже важнее последствий выхода Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что задачи переформатирования социальной инфраструктуры, поиск новых форм общественного консенсуса стали доминантой после увеличения налогового бремени и повышения пенсионного возраста. Таким образом, февральское послание стало ответом на тезис о свёртывании социального государства.

В этом отношении экономическая часть речи Владимира Путина, где говорилось о прекращении действия всех нормативных актов в сфере контроля и надзора за бизнесом к 2021 году, увеличении производительности труда, создании благоприятного делового климата, снятии инфраструктурных ограничений и упоре на подготовку высокоэффективных кадров, зафиксировала механизмы, влияющие на формирование социальной среды. Сюда же следует отнести и вопросы экологии, призванные улучшить и окружающую среду в целом, и создать новые отрасли. Такой же подтекст содержится и в вопросах образования, что, прежде всего, иллюстрируется программой «Земской учитель».

Читайте также: В послании Путина сказаны правильные и полезные вещи: мнение

Но своё выступление президент России начал со слов о необходимости поддержки института семьи и семейных ценностей как основного фактора сохранения народа. Предложения содержат в себе вполне конкретные показатели: повышение порога дохода до двух прожиточных минимумов, при котором выплачивается пособие на рождение ребёнка (повысит доход около 70% российских семей); рост выплат для семей с детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей; снижение налогового бремени на семьи с детьми; выплата дополнительных 450 тысяч рублей за ипотеку для семей с третьим ребёнком уже в 2019 году. К этому можно добавить планы по созданию 270 тысяч ясельных мест к 2021 году, компенсацию ставки по ипотеке, формирование новых стандартов здравоохранения «Бережливая поликлиника» (прежде всего в педиатрии), открытие новых реабилитационных центров для детей, расширение программы «Земской доктор», дополнительное финансирование онкологической помощи. Всё перечисленное вместе является весомым аргументом в пользу реальности планов к возобновлению естественного прироста населения России к 2023−2024 годам.

Если к изложенному добавить тезис о преодолении бедности в два раза к 2024 году, которая составляет, по словам Владимира Путина, 19 млн граждан России (по другим данным, 19,3 млн человек), можно утверждать, что президент Российской Федерации обозначил новую структуру взаимодействия государства и общества. Однако, здесь как раз и осталось место для критики и со стороны путинских «лоялистов» и с точки зрения политических кликуш. Не было сказано о системной проблеме растущего неравенства в государстве и о путях преодоления такого положения дел. Далее, формат послания Федеральному собранию не предусматривает детализации исполнения принятых решений. Но, с учётом предыдущего печального опыта исполнения некоторых президентских указов и поручений (ряд из них был выполнен только на 20%), стоило бы более жёстко обозначить ответственность государственных мужей за неисполнение требований российского президента. Всё-таки в России чиновники как-то не привыкли слагать с себя полномочия только потому, что им посоветовали это сделать в случае некомпетентности и вороватости.

Читайте также: Выводы из послания Путина: нужды конкретного человека — на первом месте

Тем не менее речь президента России следует оценивать положительно и с умеренным оптимизмом. Его посыл нашему «глубинному государству» в лице тех, кто утверждает, что на «макарошках» вполне проживёшь, что «рожать не просили», что «обязательное медицинское страхование надо отменить», что «дети должны содержать родителей», хотя последние всю жизнь выплачивали пенсионные взносы, также очевиден. «Средства заработаны миллионами наших граждан», — вполне внятно сказал Владимир Владимирович», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Основными темами его выступления стали внутренняя политика, демография, поддержка семей с детьми и повышение уровня жизни жителей страны.

Уделил президент внимание и Дальнему Востоку, подчеркнув, что спросит за развитие макрорегиона с федеральных министерств:

«В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока».