Салехард, 21 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Северный широтный ход (СШХ) станет длиннее. Продолжение СШХ ещё одним плечом Трансполярной магистрали обеспечит возможность наземных подходов к портам Дудинка и Игарка на трассе Северного морского пути и создание железнодорожного сообщения с Норильском. Что, в свою очередь, позволит осваивать сырьевые районы Крайнего Севера круглогодично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Железная дорога

Новое транспортное плечо соединит северо-восток Ямала и Норильский промышленный район. Сперва его проинспектируют специалисты Русского географического общества, Российского центра освоения Арктики, Российского университета транспорта, военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ, экспедиционного центра Министерства обороны и Сибирского экспедиционного центра.

Координатор и участник проекта от Ямала — некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики». Первый этап экспедиции «Трансполярная магистраль» — это осмотр и оценка маршрута в марте 2019 года. На сентябрь намечено проведение полевых работ.

В ходе экспедиции специалисты нанесут на электронную карту характерные точки, барьерные места и места возможных переходов через естественные препятствия. Также они оценят изменения ландшафта и параметры грунтов по маршруту трассы, проведут предварительные топографические исследования двух железнодорожных коридоров — южного и северного по направлению Коротчаево — Игарка — Норильск.

«Продление Северного широтного хода на восток предоставит дополнительные возможности по развитию удалённых районов Ямало-Ненецкого автономного округа. В перспективе весь пояс поселений в регионе будет включён в единую транспортную систему страны. Поддержка этой экспедиции — это инвестиции в жизнь будущих поколений северян», — пояснил заместитель губернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Северный широтный ход — это железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской. Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД».

В проект входит ж/д магистраль общей протяженностью 707 км, которая включает в себя как строительство новых железнодорожных путей и инфраструктуры, так и реконструкцию существующих железнодорожных путей.

А именно реконструкцию станции Обская-2; строительство железнодорожного участка станция Обская-2 — Салехард; строительство мостового перехода через реку Обь; железнодорожной линии Салехард — Надым (Хорей); моста через реку Надым; реконструкцию железнодорожного участка Надым (Хорей) — Пангоды и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево.