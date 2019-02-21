Пермь, 21 февраля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Прикамье в 2019 году запустят научно-образовательный центр (НОЦ), который призван интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Такие НОЦ появятся ещё в 15 регионах, но пионерами станет ряд субъектов России, среди которых Тюменская, Белгородская области и Пермский край. Здесь НОЦ в высокой степени готовности. Об этом во время оглашения послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Пермские власти оперативно отреагировали на эту часть речи главы государства. Губернатор Максим Решетников в Instagram оставил запись:

Kremlin.ru Максим Решетников

«На ежегодном послании президента Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Пермский край станет одним из первых, где будет запущен научно-образовательный центр (НОЦ). Добиться этого было непросто, конкуренция среди регионов сильная.

В НОЦ будут интегрированы вузы, научные организации, промышленность. Его главным направлением станет рациональное недропользование и разработка новых технологий для нашей промышленности. Предстоит большая работа. Благодарю Министерство науки и высшего образования России и, конечно, наших ученых, без труда которых мы бы ничего не добились!»

Вскоре более подробная информация появилась и на сайте губернатора и правительства Пермского края. Научно-образовательный центр будет разрабатывать и внедрять на российском и зарубежных рынках созданные здесь новые технологии, продукты, услуги в сфере рационального недропользования. На площадке НОЦ планируют разрабатывать проекты по реновации территорий Прикамья, восстановлению экологии и природных ландшафтов.

«У нас одни из сильнейших научных школ в сфере геологии, химии и нефтедобычи. И главное, они заточены под реальный (крупный промышленный) сектор экономики», — отметили в минобре Прикамья.

Расположится НОЦ в Перми. К 2024 году центр должен будет обучать до 10 тысяч специалистов в сфере недропользования, на сегодняшний день пермские вузы обучают порядка 1000 специалистов в этой сфере и по близким направлениям подготовки. Чиновники уверены, что НОЦ станет «магнитом» для молодых талантливых учёных.