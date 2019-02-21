Вашингтон, 21 февраля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. 7 марта в Вашингтоне проведут рабочую встречу президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает в четверг, 21 февраля, пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент (Дональд Трамп) и премьер-министр (Андрей Бабиш) намерены обсудить пути развития отношений между США и Чехией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики планируют обсудить «энергетическую безопасность», кибербезопасность, а также торговые вопросы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил приглашение от президента США Дональда Трампа прибыть на переговоры в Вашингтон.

Читайте также: Дональд Трамп пригласил Андрея Бабиша в Вашингтон