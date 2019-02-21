Екатеринбург, 21 февраля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов уже выпущен из СИЗО и находится дома, под домашним арестом. Фотографию на своей странице в соцсети Facebook опубликовал его адвокат Сергей Колосовский.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

«Уже дома», — пояснил Колосовский фотографию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из СИЗО Алексей Миронов был выпущен под домашний арест по решению Свердловского областного суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста действует до 12 апреля.

Ранее Ленинский райсуд продлил руководителю срок заключения в СИЗО. Напомним, задержан он был 13 декабря. Ему вменяют коррупционное преступление.