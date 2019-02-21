В Кузбассе специально для депутатов учредили награду
Кемерово, 21 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Совет народных депутатов Кемеровской области принял постановление об учреждении юбилейного знака «25 лет законодательной власти Кемеровской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня в областном парламенте работает уже пятый созыв депутатов. За четверть века была сформирована большая законодательная база, приняты тысячи областных законов. И те, кто внёс вклад в развитие нашего регионального законодательства, кто работал над совершенствованием системы органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества в Кузбассе будут отмечены этим знаком», — прокомментировал председатель Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва Вячеслав Петров.
Юбилейный знак изготовят из медно-никелевого сплава. Он будет представляет собой восьмиконечную звезду серебристого цвета с гранеными полированными расходящимися пучками лучей. Между гранями расположатся лучи, покрытые синей эмалью. В центре звезды — накладной медальон в форме круга.
Отметим, что решение об учреждении знака и награждении им парламентариев было принято в связи с подготовкой к празднованию юбилея законодательной власти в Кузбассе.
Совет народных депутатов Кемеровской области — постоянно действующий орган законодательной (представительной) власти региона. Конституцией Российской Федерации 1993 года Кузбасс наделён статусом субъекта страны и правом законодательного регулирования по вопросам совместного ведения с РФ и по вопросам собственной компетенции на территории области. В соответствии с этим в марте 1994 года было избрано Законодательное собрание Кемеровской области, которое в 1998 году переименовано в Совет народных депутатов области.