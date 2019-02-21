Кемерово, 21 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Совет народных депутатов Кемеровской области принял постановление об учреждении юбилейного знака «25 лет законодательной власти Кемеровской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sndko.ru Юбилейный знак Совета народных депутатов Кемеровской области «25 лет законодательной власти Кемеровской области»

«Сегодня в областном парламенте работает уже пятый созыв депутатов. За четверть века была сформирована большая законодательная база, приняты тысячи областных законов. И те, кто внёс вклад в развитие нашего регионального законодательства, кто работал над совершенствованием системы органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества в Кузбассе будут отмечены этим знаком», — прокомментировал председатель Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва Вячеслав Петров.

Юбилейный знак изготовят из медно-никелевого сплава. Он будет представляет собой восьмиконечную звезду серебристого цвета с гранеными полированными расходящимися пучками лучей. Между гранями расположатся лучи, покрытые синей эмалью. В центре звезды — накладной медальон в форме круга.

Отметим, что решение об учреждении знака и награждении им парламентариев было принято в связи с подготовкой к празднованию юбилея законодательной власти в Кузбассе.

Совет народных депутатов Кемеровской области — постоянно действующий орган законодательной (представительной) власти региона. Конституцией Российской Федерации 1993 года Кузбасс наделён статусом субъекта страны и правом законодательного регулирования по вопросам совместного ведения с РФ и по вопросам собственной компетенции на территории области. В соответствии с этим в марте 1994 года было избрано Законодательное собрание Кемеровской области, которое в 1998 году переименовано в Совет народных депутатов области.