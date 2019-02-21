Барнаул, 21 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Всем органам исполнительной и законодательной власти необходимо действовать немедленно, чтобы успеть выполнить поручения российского президента Владимира Путина, названные в послании Федеральному Собранию, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Росия»). На своей странице в Facebook он довольно подробно пояснил, почему глава государства именно таким образом расставил основные акценты своего обращения:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Для анализа любого текста всегда важен его контекст, то есть условия, в которых он появился. Послание готовилось в весьма непростой для власти обстановке — с осени прошлого года мы видим стабильное снижение доверия ко всем государственным институтам. И этот процесс имеет под собой вполне реальные основания: длительное снижение уровня доходов, повышение пенсионного возраста, рост налогов и коммунальных платежей. Одновременно мы наблюдаем, как растут состояния олигархов, топ-менеджеров госкорпораций, чиновников. В результате люди видят рост социального расслоения, все острее чувствуют и переживают его. Общество раздражено и тревожно.

Все это объясняет основные акценты послания — поддержка семей, борьба с бедностью, повышение доступности медицинской помощи, развитие социальной инфраструктуры, экология. Обращение Президента оказалось подчеркнуто социальным по содержанию и духу.

Для Алтайского края, стабильно занимающего нижние строчки рейтинга регионов по уровню доходов, особенно актуальна прозвучавшая в послании тема борьбы с бедностью. Большое значение для нас имеет предложение ввести так называемый социальный контракт. Это механизм, при котором государство предлагает человеку индивидуальную программу поддержки, помогает получить новую профессию, найти работу, организовать подсобное хозяйство или собственное дело. Для того, чтобы эта схема заработала в регионе, нужно совершенно по-новому выстроить работу целого ряда министерств и ведомств, муниципалитетов. Так, наибольшее число людей за чертой бедности в Алтайском крае сконцентрировано в сельской местности. Очевидно, что для них в первую очередь необходимо запускать программы поддержки личных подсобных хозяйств. Но вслед за этим встает задача сбыта произведенной продукции. Это значит, что как минимум три министерства Алтайского края должны плотно поработать вместе — минсоцзащиты, минсельхоз и минэкономразвития. Не знаю, насколько они готовы к этому.

Нужно отметить, что послание получилось весьма конкретным по предлагаемым мерам и срокам. Президент озвучил широкий перечень предложений по социальной поддержке, подчеркивая, что деньги на это в стране есть. При этом глава государства жестко требует — уже в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему. И это значит, что органам законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также муниципалитетам необходимо начать действовать немедленно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, оглашение послания президента РФ Федеральному Собранию состоялось накануне, 20 февраля, в Гостином дворе.