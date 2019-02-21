Киев, 21 февраля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Возле контактной линии Украины и Донбасса есть объекты, которые могут стать источниками экологической и техногенной катастрофы, заявил президент Украины Петр Порошенко 20 февраля, сообщает агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Заявление об опасности ухудшения экологической ситуации и риске техногенной катастрофы в Донбассе Порошенко сделал в Генеральной ассамблеи ООН.

«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов… могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — сказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что экологическая обстановка в Донбассе уже сейчас ухудшается. Причиной этого стало затопление угольных шахт, что создает риск загрязнения воды.

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