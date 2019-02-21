Якутск, 21 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Основным лейтмотивом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало желание сохранить благосостояние людей, вернуться в сытые нулевые годы, когда курс доллара был низким, а цена за баррель нефти — высокой, а также сохранить доходы граждан и увеличить покупательную способность рубля. Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Сразу отмечу, что для республики и Дальнего Востока ничего конкретного не прозвучало. Мы не услышали позицию по мосту. Понятно, что это послание Федеральному собранию, но хотелось бы услышать конкретные вещи о перспективах и прерогативах развития республики, Дальнего Востока. Были затронуты геополитические вопросы, касающиеся договора об ограничении стратегических наступательных вооружений 1987 года, противоракетной обороне. В то же время, большая часть послания направлена на решение внутрироссийских проблем, что радует. Потому что в последнее время слишком уделяется много сил Венесуэле, Украине и Сирии, нежели нашим внутренним проблемам», — цитирует эксперта ИА SakhaDay.

Важным Андрей Данилов назвал заявление президента о том, что работники образования не должны терять в зарплатах, а также о поддержке многодетных семей, помощи в развитии малого бизнеса, намерении освободить от налогов застройщиков.

«Много времени было уделено вопросам семьи, поддержке многодетных. Но другой вопрос — как это всё будет реализовываться, — отметил политолог. — Приятно, что лидер страны озаботился проблемой кредитования населения. На мой взгляд сейчас нет людей без финансовых обязательств. Для многодетных семей на весь срок кредита будут льготы, а не на льготный период. Также заявлено о пересмотре условий кредитования, кредитных амнистиях и каникулах. Это важнейшие вопросы, хорошо, что государство озаботилось этим. В целом, в послании сказаны правильные и полезные вещи, но осуществится ли всё сказанное — неизвестно», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Ключевой темой его выступления стала внутренняя политика страны.