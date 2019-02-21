Улан-Удэ, 21 февраля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. В Ацайском дацане Селенгинского района Бурятии 22 февраля состоится ежегодный молебен, посвященный богине Белой Таре. Шэрээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной сангхи России вместе с её главой XXIV пандито Хамбо ламой Дамба Аюшеевым помолятся за здравие и долголетие президента России Владимира Путина, сообщает Infpol.ru.

Kremlin.ru Посещение Иволгинского дацана. Владимир Путин с Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым. Апрель 2013 года

Как пояснили в пресс-службе Сангхи (буддийская община), богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводит к быстрой смерти или преждевременной смерти. В рамках мероприятий, посвящённых празднику Сагаалха — 2019 и I пандито Хамбо ламе России Дамба-Даржа Заяеву ламы не только помолятся за здравие и долголетие российского президента, но и попросят богиню подарить гражданам России долгую жизнь без страданий и без болезней.

Напомним, Ацайский дацан «Тубдэн Даржалинг» является одним из старейших буддийских монастырей школы гелуг в Бурятии, действовавший с 1743 по 1935 год. С 2007 года Буддийской традиционной сангхой России начато его возрождение. В 2012—2014 годах возведён комплекс Дворца Белой Тары. В храме-дугане проводятся ежедневные богослужения.