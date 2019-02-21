Луганск, 21 февраля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территории ЛНР боевиками ВСУ, заявили 21 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Логвиново, Лозовое и Молодёжное.

Населённый пункт Золотое-5 был обстрелян со стороны подконтрольного ВСУ посёлка Золотое-4. Было выпущено четыре мины калибра 120 мм и четыре гранаты из СПГ.

По Калиново ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм со стороны Попасной, а также применили вооружение БМП. Логвиново также обстреляли из вооружения БМП. Украинские силовики также использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.

В район Лозового прилетело четыре мины калибра 82 мм, а Молодёжное ВСУ обстреляли из 122-мм гаубиц, выпустив около 18 снарядов.

В результате обстрелов в населённом пункте Золотое-5 повреждён газопровод диаметром 89 мм. Жертв нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по шести населённым пунктам ЛНР более 80 различных боеприпасов.

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В последнее время украинские силовики начали активно использовать гаубицы калибра более 122 мм, в то время как применение артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.