Москва, 21 февраля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Согласно планам, изложенным в паспорте национально проекта «Цифровая экономика», в России будут приняты законы, которые обяжут продавцов и отечественных производителей компьютеров устанавливать на них антивирусные программы российских разработчиков.

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Программа должна быть реализована до 31 августа 2020 года. В качестве цели её реализации указано обеспечение национальной безопасности. Документ сообщает, что ответственным исполнителем проекта назначен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций А. В. Соколов.

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Напомним, Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был утверждён 24 декабря 2018 года. Документ разработан Советом по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте Российской Федерации.