Москва, 21 февраля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Рубль завершил торги 20 февраля ростом к доллару и евро. Утром возможность роста рубля неоднократно была под вопросом. С открытия торгов рубль немного дешевел к доллару, но по отношению к евро его курс практически не менялся. К закрытию торгов рубль вырос к доллару на 0,41%, а к евро — на 0,26%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Налоговый период оказывает поддержку рублю, кроме того, «россиянин» был также вдохновлен обращением президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором президент озвучил ряд важнейших социально-экономических задач, и сделал ряд важных для экономики заявлений, в том числе о том, что впервые в истории международные резервы России полностью покрывают ее внешний долг.

20 февраля вечером в США вышел протокол январского заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, так называемые «минутки» ФРС. Согласно протоколу, январское решение о сохранении процентной ставки без изменений было одобрено комитетом единогласно. Но заявления американского регулятора о том, что в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки надо проявлять гибкость и терпение, разочаровали рынок, и доллар пошел вниз ко многим мировым валютам.

Российский Минфин 20 февраля провел три аукциона по размещению государственных ценных бумаг. Минфин в ходе аукционов разместил облигации почти на 33 млрд руб. Выпуск ОФЗ-ПД 26 226 с погашением в октябре 2026 года был размещен на 9,69 млрд руб. под средневзвешенную доходность в 8,4%. Более «короткий» выпуск ОФЗ-ПД 26 209 с погашением в июле 2022 г. был размещен на 18,63 млрд руб. под средневзвешенную доходность 8,07%.

Выпуск облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) 52 002 с погашением в феврале 2028 г. был размещен на 4,6 млрд руб. под доходность в 3,22%. В принципе итоги аукциона можно назвать успешными. Однако индекс гособлигаций RGBI к вечеру среды слабо понизился на 0,04%.

Цена нефти сорта Brent к вечеру среды снова начала расти и выросла на 0,96%, до $67,08 за баррель. Курс евро к доллару 20 февраля немного вырос, на 0,04%. Исходя из динамики доллара и евро на мировых рынках и внутренних новостей, прогноз по курсу доллара на сегодня, 21 февраля, понижен до 65−66,2 руб., но по курсу евро пока остается неизменным в 74−75 руб.

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