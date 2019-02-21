РФ испугала НАТО до заявлений об угрозе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В НАТО испугались слов президента РФ об ударах по «центрам принятия решений»;
- Президент Украины обратился в ООН по поводу миротворцев;
- МИД Венесуэлы призвал к диалогу без внешнего вмешательства;
- Германия опровергла информацию о выплатах пенсий бывшим нацистам;
- Китай продолжит укреплять сотрудничество с Ираном.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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