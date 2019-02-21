ЕС опасается РФ, РФ готовит ответ США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Россию назвали главной угрозой на выборах в Европарламент;
- Совет Думы решил не направлять взносы в ПАСЕ;
- Донбасс дает миллиарды гривен в госбюджет Украины;
- В Совфеде рассказали про новейшее вооружение;
- Более 60% граждан России считают невозможным честный бизнес.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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