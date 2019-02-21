Пекин, 21 февраля, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Планы Китая укреплять тесное сотрудничество с Ираном остаются неизменными, несмотря на международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером иранского парламента, сообщает агентство Reuters.

English.khamenei.ir Си Цзиньпин и Али Хаменеи

«Не важно, как будет развиваться ситуация в мире или в регионе, планы Китая развивать всестороннее стратегическое сотрудничество с Ираном остаются неизменными», — приводит его слова Reuters.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай продолжит углублять стратегическое партнерство с Ираном на основе взаимного доверия и соблюдения интересов каждой страны.

«Мы поддерживаем Иран в его конструктивных стремлениях обеспечить мир и стабильность в регионе. Мы также готовы наладить тесные связи и координацию по региональным вопросам», — подчеркнул председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Китай продолжил покупать нефть у Ирана, несмотря на антииранские санкции со стороны США. По словам Гэн Шуана, Китай продолжает выступать против введения односторонних санкций.