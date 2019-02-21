Каракас, 21 февраля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Механизм национального диалога без внешнего вмешательства по решению проблем Венесуэлы предложил создать венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса на встрече с международной контактной группой, сообщает МИД страны.

Флаг Венесуэлы

Переговоры с представителями группы состоялись 20 февраля. По словам Арреасы, национальный диалог предполагает отсутствие «внешнего вмешательства и выдвижения условий».

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Напомним, Венесуэла погружена в состояние политического кризиса, подогреваемого проамериканской оппозицией. На стороне Вашингтона и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо находится ряд проамерикански настроенных государств.

Между тем законные власти Венесуэлы поддерживает ряд таких влиятельных стран как Россия и Китай.

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