Вашингтон, 21 февраля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Выступление экс-адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна должно состояться в Конгрессе США 28 февраля, сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп

«Я рад объявить, что Майкл Коэн публично даст показания в Конгрессе США, несмотря на угрозы членам его семьи, из-за которых он отказался выступить раньше», — говорится в заявлении председателя комитета по надзору и реформам Элайджи Каммингса.

Напомним, Майкл Коэн должен был дать показания в Конгрессе США еще 7 февраля, однако позднее его адвокат заявил, что Коэн переживает за жизнь и здоровье своей семьи. Якобы, по мнению Коэна, Трамп может таким образом ему отомстить.