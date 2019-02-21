Курган, 21 февраля, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Курганский машиностроительный завод», которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», и взыскал с другого юрлица группы — ООО «Концерн «Тракторные заводы» свыше 2,6 млрд рублей. Решение ещё может быть обжаловано, так как не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexander V. Solomin Курганмашзавод

Курганское предприятие обратилось в суд в сентябре 2018 года, потребовав взыскания 2 687 833 055 рублей 85 копеек. Третьим лицом в деле выступило московское ООО «Промтрактор — Финанс». 20 февраля 2019 года суд обнародовал результативную часть решения.

«Взыскать с ООО «Концерн «Тракторные заводы» в пользу ПАО «Курганский машиностроительный завод» задолженность по договору от 07.10.2015 года №1 в размере 1 804 991 981 руб. 68 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 248 654 838 руб. 79 коп., по договору от 07.10.2015 года №6 в размере 557 399 187 руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 76 787 047 руб. 58 коп», — отмечалось в определении суда.

Напомним, обе компании входят в один и тот же машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы». Помимо них, в группе заводы и юрлица, зарегистрированные и работающие в Чувашии, Карелии, Мордовии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской, Волгоградской областях. О том, что у концерна имеются финансовые проблемы из-за многомиллиардной задолженности перед Внешэкономбанком, общественности стало известно в 2017 году, когда кредитор начал предъявлять долг к взысканию по судам. Среди исков были и банкротные, так, к «Курганмашзаводу» у ВЭБ были претензии на сумму 68,511 млрд рублей.

В середине февраля 2019 года все оставшиеся кредиторы, чьи требования в рамках банкротного дела к тому моменту ещё не были рассмотрены, отозвали свои претензии к единственному производителю боевых машин пехоты — Курганмашзаводу, и производство по делу об его банкротстве было прекращено. На 31 декабря 2018 года основным акционером ПАО являлось ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн Тракторные заводы» с долей 55,36%. Ещё 14,95% уставного капитала принадлежало АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения». В официальной документации ПАО также отмечалось, что в числе его контролирующих лиц через подконтрольные лица — госкорпорация «Ростех», АО «НПО «Высокоточные комплексы». Функции единоличного исполнительного органа в ПАО осуществляет АО «РТ-Курганмашзавод».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение взять под своё управление концерн «Тракторные заводы», оставив в своём ведении оборонный «пул», а гражданские предприятия передав частному инвестору — ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited). В сентябре 2018 года «Ростехом» было создано ООО «КТЗ», ставшее процессуальным правопреемником ВЭБ в делах о взыскании долгов с компаний концерна «Тракторные заводы». С конца декабря 2018 года владельцем ООО «КТЗ» является тверское ООО «Литейное производство», которым владеют ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех).