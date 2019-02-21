Рейкьявик, 21 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту еще на пять лет, сообщает Sveriges Radio.

Кит

Сообщается, что разрешение было подписано министром рыболовства Кристаном Фор Юльссоном, несмотря на критику со стороны общественности. Отмечается, что большинство жителей Исландии, согласно данным соцопросов, выступает против добычи китов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в японском Токио некоммерческая организация провела лекцию для учеников начальных школ, на которой школьникам рассказывалось о культуре поедания китового мяса. Ранее Япония заявила о намерениях возобновить промысел китов.