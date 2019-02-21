Мурманск, 21 февраля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Пять фельдшеров и 39 врачей работают в Мурманской области в рамках программы «Земский доктор», пишет «Российская газета».

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Уточняется, что информация получена от администрации Мурманской области после предложения президента страны Владимира Путина о снятии возрастных ограничений для участников программы «Земский доктор».

Напомним, Путин, говоря о недостатке в стране квалифицированных медиков, 20 февраля заявил:

«В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город».